Griffioen verslaat Van Koot in tennisfinale

RIO DE JANEIRO - Jiske Griffioen heeft donderdag op de Paralympische Spelen een gouden medaille gewonnen. De Nederlandse versloeg in de finale van het rolstoeltennistoernooi haar landgenote Aniek van Koot in drie sets: 3-6 6-1 6-4.

Door ANP - 15-9-2016, 22:26 (Update 15-9-2016, 22:26)

Voor Griffioen was het haar eerste finale op de Paralympics. In Londen (2012) en Peking (2008) ging ze in de halve eindstrijd onderuit tegen Esther Vergeer, die in 2013 haar loopbaan beëindigde en totaal zeven paralympische gouden medailles veroverde.

De Nederlandse heerschappij in het rolstoeltennistoernooi blijft met de zege van Griffioen op de Paralympics intact. Op de laatste zes Paralympische Spelen kreeg een Nederlandse speelster goud omgehangen in het enkelspel. Griffioen speelt vrijdag voor de derde keer op rij de dubbelspelfinale op de Paralympics. Samen met Van Koot treft ze Marjolein Buis en Diede de Groot.