De Bakker opent met moeizame zege op Zweden

BASTAD - Thiemo de Bakker heeft vrijdag Nederland op voorsprong gezet in het Daviscupduel met Zweden. Hij boekte een zwaarbevochten zege op Elias Ymer. De Bakker, de nummer 142 van de wereld, was in vijf sets te sterk voor de mondiale nummer 150: 6-4 6-4 1-6 4-6 7-6 (2). De slijtageslag voor beide mannen duurde ruim 3,5 uur.

Door ANP - 16-9-2016, 15:14 (Update 16-9-2016, 15:14)

De Bakker speelde wisselvallig en keek direct in de eerste set tegen een 0-3 achterstand aan. Hij wist het spel echter om te buigen, won vijf games op rij en haalde de set binnen. De 27-jarige Westlander zette die lijn daarna door en leek zijn ritme in de tweede set gevonden te hebben. Ook in het derde bedrijf kwam Ymer op een 3-0 voorsprong, maar hield die deze keer wel vast. De Bakker kwam er niet meer aan te pas en moest met 1-6 buigen voor de twintigjarige Zweed. In set vier stond er weer een heel andere De Bakker te spelen. Zijn eigen opslagbeurten liepen gesmeerd en mede daardoor nam hij een 4-1 voorsprong. Ymer gaf zich echter niet gewonnen en haalde de set, na vijf gewonnen games op rij, binnen. In het laatste bedrijf ging het lang gelijk op. Pas in de tiebreak nam de Westlander overtuigend het initiatief.

Later vrijdag vindt de tweede wedstrijd tussen Nederland en Zweden plaats op het gravel van het Zweedse Bastad. Dan neemt Robin Haase het op tegen Mikael Ymer, het jongere broertje van De Bakkers tegenstander.

In Bastad staat er veel op het spel. Beide landen strijden om klassebehoud in de eerste groep van de Europees/Afrikaanse zone. Zowel Nederland als Zweden verloor dit jaar van Rusland, dat in de play-offs strijdt voor een plek in de wereldgroep.