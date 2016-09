Honkballers naar finale EK

HOOFDDORP - De Nederlandse honkballers hebben zich vrijdag verzekerd van een plek in de EK-finale. De ploeg van bondscoach Steve Janssen versloeg 'eeuwige' rivaal Italië in een ware thriller met 6-5. De beslissing viel pas in de tiende inning, die noodzakelijk was geworden nadat de twee Europese grootmachten elkaar in de reguliere negen innings in evenwicht hadden gehouden (3-3). Stijn van der Meer tekende voor het winnende punt, na een ferme klap van Christopher Garia.

Door ANP - 16-9-2016, 23:13 (Update 16-9-2016, 23:25)

Oranje speelt zaterdag nog de laatste wedstrijd in de zogeheten winnaarspoule tegen België, maar weet zich al zeker van een plek in de grote finale op zondag. De kans is groot dat Spanje daarin de tegenstander wordt. De honkballers jagen in Hoofddorp op hun 22e Europese titel.

Het gastland beleefde een vliegende start met een homerun van Yurendell de Caster in de eerste inning, maar daarna kreeg de slagploeg lange tijd maar geen vat op de ballen van de Italiaanse werpers. De 'Azzurri', die Nederland in 2012 bij het EK in Rotterdam klopten in de finale, sloegen twee keer toe in de zesde inning nadat de startende Nederlandse pitcher Diegomar Markwell was afgelost door Berry van Driel. Hij moest met twee man op de honken de situatie zien te redden, maar kon niet voorkomen dat Italië de achterstand omzette in een voorsprong van 2-1. In de achtste inning maakte de tienvoudig Europees kampioen er 3-1 van, op het werpen van Tom de Blok.

In de gelijkmakende slagbeurt deed Oranje iets terug via 'pinchrunner' Dudley Leonora, die de thuisplaat bereikte na een tweehonkslag van Dwayne Kemp. De spanning in de Europese honkbalklassieker liep hoog op in de negende inning. Kalian Sams zorgde ervoor dat De Caster de 3-3 kon laten aantekenen.