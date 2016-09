Verstappen vierde in kwalificatie Singapore

ANP Verstappen vierde in kwalificatie Singapore

SINGAPORE - Max Verstappen heeft zaterdag de vierde startplek veroverd bij de Grand Prix van Singapore in de Formule 1. De achttienjarige Limburger reed in de kwalificatierace op het stratencircuit Marina Bay de vierde tijd. Hij was in zijn Red Bull 0,744 seconde minder snel dan de Duitser Nico Rosberg van Mercedes, die met een vliegende ronde van 1.42,584 poleposition pakte. De race is zondag en vindt, evenals de kwalificatie, plaats in de late avonduren bij kunstlicht.

Door ANP - 17-9-2016, 16:41 (Update 17-9-2016, 16:41)

Verstappen reed met maar één instelling. Hij wilde voor het eerst in zijn nog prille formule 1-carrière de pole pakken. Zijn eerste poging in de derde en laatste kwalificatiesessie mislukte. ,,Wat een slechte ronde'', mopperde hij over de teamradio. ,,Ik blokkeerde voor en achter.''

Zijn tweede poging was beter, maar leverde niet de gewenste pole op. Rosberg was sneller, maar ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en kampioenschapsleider Lewis Hamilton van Mercedes. De Fin Kimi Räikkönen stuurde zijn Ferrari over het bochtige circuit naar de vijfde tijd in de kwalificatie.

Sebastian Vettel werd al in de eerste van drie sessies uitgeschakeld. De viervoudig wereldkampioen, die in zijn carrière al vier keer de avondrace won in Singapore, moest tot zijn grote frustratie ervaren dat zijn Ferrari kapot ging. Hij moet zondag de race achteraan beginnen.

Rosberg was verreweg de snelste op Marina Bay. Hij verbeterde het circuitrecord van Vettel uit 2013. De Duitser is in vorm, getuige zijn triomfen in de laatste twee races en zijn vierde pole in de laatste vijf races.