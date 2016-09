Britse tennissers leven nog in Glasgow

ANP Britse tennissers leven nog in Glasgow

GLASGOW - Titelverdediger Groot-Brittannië leeft nog in de halve finales van de Daviscup tegen Argentinië. Andy en Jamie Murray bezorgden zaterdag de Britten in Glasgow het eerste punt door het dubbelspel te winnen van Juan Martin del Potro en Leonardo Mayer in vier sets: 6-1 3-6 6-4 6-4. De Schotse broers brachten daarmee de stand op 2-1 in het voordeel van de Argentijnen. Op zondag worden er nog twee enkelspelen afgewerkt.

Door ANP - 17-9-2016, 18:51 (Update 17-9-2016, 19:50)

De Britten waren vrijdag 2-0 achter gekomen, mede door een zege van Del Potro op olympisch kampioen Andy Murray. De herhaling van de olympische finale mondde uit in een titanengevecht dat vijf uur duurde en waarin de Argentijnse reus revanche nam voor zijn nederlaag in Rio.

In de andere halve finale van de wereldgroep nam Kroatië een 2-1-voorsprong op Frankrijk. Het thuisspelende koppel Marin Cilic/Ivan Dodig rekende in Zadar in vier sets af met het duo Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut: 7-6 (6) 5-7 7-6 (6) 6-3. Dat mocht een verrassing heten, want Herbert en Mahut zijn de aanvoerders van de wereldranglijst in het dubbelspel.

Cilic had vrijdag Kroatië het eerste punt bezorgd met zijn zege in het enkelspel op Lucas Pouille, Richard Gasquet trok daarna de stand gelijk met een overwinning op Borna Coric.