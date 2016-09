Goud voor tandemduo Ter Schure en Fransen

ANP Goud voor tandemduo Ter Schure en Fransen

RIO DE JANEIRO - Wielrenner Vincent ter Schure en zijn piloot Timo Fransen hebben bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro goud veroverd in de wegwedstrijd in de categorie voor atleten met een visuele beperking.

Door ANP - 17-9-2016, 23:00 (Update 17-9-2016, 23:00)

Na het zilver in de tijdrit en het zilver op de baan op de 4.000 meter achtervolging is het al de derde medaille voor het succesvolle tandemduo. De zege van Ter Schure en Fransen is al de vijftiende gouden plak voor de Nederlandse equipe op de Paralympics in Rio. Eerder op de dag won wielrenner Daniel Abraham Gebru goud in de klasse C4-5.

Ter Schure en Fransen versloegen het Spaanse duo Ignacio Ávila en piloot Joan Font in de sprint. De Britten Steve Bate en piloot Adam Duggleby eindigden als derde.