ANP Brouwer en Meeuwsen uitgeschakeld in Toronto

TORONTO - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn zaterdag uitgeschakeld in de achtste finale van de World Tour Finals in Toronto. De winnaars van het brons op de Olympische Spelen moesten zaterdag ook buigen voor Ben Saxton and Chaim Schalk uit Canada: 19-21 19-21.

Door ANP - 18-9-2016, 0:26 (Update 18-9-2016, 0:26)

Ze verloren in de groepsfase al van de Letten Janis Smedins en Aleksandrs Samoilovs (19-21 14-21) en Polen Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel (14-21 24-26). Daardoor troffen ze een sterke tegenstander in de achtste finales. Saxton en Schalk zijn als vierde geplaatst in Toronto.

Aan de World Tour Finals doen de beste acht teams van dit seizoen mee, aangevuld met vier duo's die zijn uitgenodigd door de organisatie. Brouwer en Meeuwsen deden met zo'n wildcard mee. Ze waren als zevende geplaatst.