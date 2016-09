Norbruis zondag vlaggendraagster in Rio

RIO DE JANEIRO - Wielrenster Alyda Norbruis zal zondagavond de Nederlandse vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in het Olympisch Stadion in Rio de Janeiro. Dat heeft chef de mission André Cats zaterdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt tijdens het slotfeest van TeamNL.

Door ANP - 18-9-2016, 8:57 (Update 18-9-2016, 8:57)

Norbruis won op de Spelen in Rio twee keer goud en één keer brons. ,,Alyda is een sporter met een grote drive en een ijzersterk karakter'', aldus Cats. ,,Ze is een ware ambassadeur van de paralympische sport, vooral ook in haar thuisprovincie Friesland. In haar voetsporen zijn verschillende andere sporters gemotiveerd geraakt om paralympische sport te bedrijven.''