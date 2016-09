Verstappen zesde in Singapore, Rosberg wint

SINGAPORE - Max Verstappen is zondag als zesde geëindigd bij de Grand Prix van Singapore, de vijftiende race in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur moest zich op het stratencircuit van Marina Bay na een slechte start terug knokken nadat hij was teruggezakt van de vierde naar de achtste plek. Ondanks tal van inhaalacties was de zesde plek het hoogst haalbare voor de 18-jarige Verstappen.

Door ANP - 18-9-2016, 16:10 (Update 18-9-2016, 16:28)

De nachtrace in Singapore werd een prooi voor de Mercedes-coureur Nico Rosberg, die was gestart vanaf poleposition en alleen tegen het einde van de race Daniel Ricciardo met zijn Red Bull nog dichtbij zag komen. Met de derde GP-zege op rij komt de 31-jarige Duitser op 273 punten en heeft hij de leiding in het WK overgenomen van zijn ploeggenoot Lewis Hamilton. De Brit werd achter Verstappens ploeggenoot derde en volgt nu op acht punten van Rosberg.

Voor Verstappen was het podium op het stratencircuit in Marina Bay meteen al uit zicht na het doven van de lampen. De Nederlander kwam net als twee weken geleden bij de GP van Italië dramatisch weg en werd aan de rechterkant door vier wagens ingehaald. Daarbij ontsnapte hij aan een vroegtijdige uitschakeling nadat de bolide van de Duitser Nico Hülkenberg voorlangs schoot en tegen de muur botste.

Verstappen kon aan een reeks inhaalacties beginnen, maar had ondertussen fikse achterstand op de kop van de wedstrijd opgelopen. Die kon de coureur van Red Bull niet meer goedmaken in een race, die verder geen grote incidenten kende.