ANP Verstappen baalt van startproblemen

SINGAPORE - Max Verstappen werd zondag bij de start van de Grand Prix van Singapore opnieuw het slachtoffer van een mankement aan zijn racewagen. Een haperende koppeling zorgde ervoor dat hij slecht van zijn startpositie wegkwam en dat hij zakte van de vierde naar de achtste positie.

Door ANP - 18-9-2016, 17:10 (Update 18-9-2016, 17:10)

,,Echt slecht'', noemde Verstappen de start zelf bij Ziggo Sport. ,,Ik had al voor de start te horen gekregen dat de koppeling niet goed zou werken. Toen ik de koppeling losliet, was er heel veel wielspin en kon ik niets doen.''

De coureur van Red Bull zag even later de Duitse coureur Nico Hülkenberg voorlangs schieten en kon hem maar net ontwijken. Opgelucht was hij echter allerminst.,,Ik was nog steeds aan het balen hoe slecht de start ging.'' Over het verdere verloop van zijn race waarbij hij gevechten uitvocht met onder meer voormalig Red Bull-coureur Daniil Kviat kon de 18-jarige coureur nog een beetje tevreden zijn. ,,Ik heb geprobeerd hem voorbij te gaan op een punt waar hij het niet verwachtte.''

De zesde plek zorgde bij Verstappen al met al voor een ontevreden gevoel.,,Ik baal. Het had hier zoveel beter kunnen zijn.''