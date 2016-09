Honkballers Oranje prolongeren EK-titel

HOOFDDORP - De Nederlandse honkballers hebben hun Europese titel geprolongeerd. In de finale van het Europees kampioenschap moest Oranje zondag in Hoofddorp tot het uiterste gaan om Spanje te verslaan (3-2). Nederland won pas in de verlenging, nadat na negen innings 2-2 op het scorebord stond. Het is de 22e Europese titel voor de ploeg van bondscoach Steve Janssen.

Door ANP - 18-9-2016, 20:33 (Update 18-9-2016, 20:33)

Nederland kwam in de tweede inning op een 2-0 voorsprong door punten van Dwayne Kemp en Gianison Boekhoudt. Oranje kreeg het daarna moeilijk in de zesde inning, toen Spanje alle honken bezet had. Pitcher Lars Huijer was echter bestand tegen de druk. Twee slagbeurten later ging het alsnog mis met Shairon Martis op de heuvel. Door een homerun van Jesus Fernando Martinez kwam Spanje op gelijke hoogte. In de noodzakelijke tiende inning sloeg Yurendell de Caster het beslissende punt binnen.