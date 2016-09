Wielrenner Van Genechten naar Cofidis

BONDUES - De Belgische wielrenner Jonas van Genechten rijdt volgend seizoen voor Cofidis, meldde de Franse ploeg maandag. Hij komt over van het Zwitserse IAM Cycling, dat aan het einde van dit seizoen ophoudt te bestaan.

Door ANP - 19-9-2016, 11:57 (Update 19-9-2016, 11:57)

De dertigjarige renner tekende eind vorige maand voor het grootste succes in zijn carrière door de zevende etappe in de Ronde van Spanje te winnen. In 2015 schreef Van Genechten onder meer een rit in de Ronde van Wallonië op zijn naam en een jaar daarvoor deed hij dat in de Ronde van Polen.