Gevolgen val Danny van Poppel vallen mee

Giel verlaat zinkend schip

Giel Beelen stopt met zijn ochtendprogramma bij NPO 3FM. Dat heeft de radio-deejay maandagochtend in zijn show Giel bevestigd. De radio-deejay had naar eigen zeggen ’al langer het gevoel dat hij moest stoppen met het programma’. Niet omdat het niet leuk meer was, maar omdat de jonge luisteraar massaal afhaakt. Zij luisteren muziek steeds vaker via Spotify of andere media. Radio is voor hen een gepasseerd station. Giel is niet te oud voor 3FM, maar 3FM is te oud voor de gewenste luisteraars. Jongeren stemmen niet meer af op 3FM. Giel Beelen verlaat een zinkend schip.