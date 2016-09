'Nascar negeert zwarte autocoureurs'

ANP 'Nascar negeert zwarte autocoureurs'

NEW YORK - De belangrijkste Amerikaanse autosportorganisatie Nascar discrimineert. Zwarte coureurs worden nadrukkelijk uitgesloten van deelname aan races. Dat beweert eigenaar Terrance Cox van het raceteam Diversity Motorsports. Hij heeft Nascar voor de rechter gedaagd en een boete inclusief schadevergoeding ter hoogte van 500 miljoen dollar geëist.

Door ANP - 19-9-2016, 21:01 (Update 19-9-2016, 21:01)

Geen van de 48 coureurs die actief zijn in de Sprint Cup, de topklasse van Nascar, is zwart. Slechts een van de achttien teams is deels in handen van van een Afro-Amerikaanse eigenaar, valt te lezen in de aanklacht. Cox spreekt naar eigen zeggen uit ervaring, want zijn 'gekleurde' team kreeg geen toestemming mee te doen aan een raceklasse. ,,Nascar is medeplichtig aan het in stand houden van een racistische omgeving die Afro-Amerikanen uitsluit'', aldus de eisers.

Nascar liet in een verklaring weten dat de aanklacht elke grond mist. ,,Wij streven wel degelijk naar diversiteit, zowel op als naast het circuit. Het is zelfs onze topprioriteit.''