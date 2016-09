Sagan twijfelt over WK

ARDOOIE - Wielrenner Peter Sagan weet nog niet of hij volgende maand in Qatar zijn wereldtitel zal verdedigen. ,,Ik weet nog niet of ik ga", zei de Slowaakse renner van Tinkoff woensdag op de persconferentie na zijn winst in de derde etappe van de Eneco Tour. ,,Ik heb al een Europese kampioenstrui. Ik heb nog geen beslissing genomen. Wanneer wel? Als ik beslis", klonk het raadselachtig.

Door ANP - 21-9-2016, 18:58 (Update 21-9-2016, 18:58)

Sagan werd vorig jaar in Richmond op indrukwekkende wijze wereldkampioen. Afgelopen zondag voegde hij in Plumelec de Europese titel toe aan zijn erelijst.

De wereldtitelstrijd op de weg in Qatar is op 16 oktober.