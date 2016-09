BMC strikt wielrenner Ventoso

WATERLOO - De Amerikaanse wielerploeg BMC heeft zich voor komend seizoen versterkt met Francisco Ventoso. De 34-jarige Spanjaard, in 2012 nationaal kampioen op de weg, verruilt Movistar na zes jaar voor de BMC-formatie van onder anderen Richie Porte, Greg Van Avermaet en Rohan Dennis.

Door ANP - 27-9-2016, 11:05 (Update 27-9-2016, 11:05)

Ventoso moet zijn kopmannen in de grote rondes bijstaan en in de klassiekers zal hij als wegkapitein voor Van Avermaet gaan fungeren. De Spanjaard heeft etappezeges in de Giro en Vuelta op zijn naam staan.

Ventoso liep in het voorjaar tijdens Parijs-Roubaix een diepe snijwond in zijn been op toen hij in aanraking kwam met een schijfrem. Die metalen schijven waren toen nog toegestaan in het peloton, maar de internationale wielrenunie UCI besloot de schijfremmen na het incident met Ventoso weer te verbieden vanwege de risico's.