ANP Kerber wint eerste partij als nummer één

WUHAN - Tennisster Angelique Kerber heeft haar eerste partij als aanvoerster van de wereldranglijst gewonnen, maar heel gemakkelijk ging het niet. De Duitse, sinds de US Open de nummer één van de wereld, had dinsdag in de Chinese stad Wuhan ruim twee uur nodig om de Française Kristina Mladenovic in drie sets te verschalken: 6-7 (4) 6-1 6-4.

Door ANP - 27-9-2016, 11:06 (Update 27-9-2016, 11:06)

De 28-jarige Kerber, die dit jaar de Australian Open en US Open op haar naam schreef, speelde haar eerste wedstrijd sinds haar triomf in New York en zocht duidelijk nog naar ritme. Vooral de eerste set ging moeizaam. Na bijna een uur verloor ze die in de tiebreak. In het tweede bedrijf kreeg Kerber vat op haar spel en verbeterde ze zich aanzienlijk, met winst als gevolg. De Tsjechische Petra Kvitova is in de derde ronde haar tegenstander.