Zwemmer Manaudou gaat handballen

ANP Zwemmer Manaudou gaat handballen

PARIJS - De Franse zwemmer Florent Manaudou heeft een opvallende wending gemaakt in zijn sportloopbaan. De 25-jarige Manaudou, in 2012 olympisch kampioen op de 50 meter vrije slag en in Rio goed voor zilver, gaat voorlopig handballen. Als kind zat de zoon van een Franse vader en Nederlandse moeder ook al een tijdje op handbal.

Door ANP - 27-9-2016, 14:20 (Update 27-9-2016, 14:20)

,,Ik was er vrij goed in, gelukkig zit het in mijn genen dat ik vrij explosief ben'', zei de zwemmer begin dit jaar al in de krant La Provence. ,,Het lijkt me geweldig om ooit op professioneel niveau te handballen, of dat nou over twee, vier of acht jaar is.'' Een maand na de Olympische Spelen pikt Manaudou zijn oude liefde al weer op. De winnaar van het zilver op de sprint gaat voorlopig trainen in Aix-en-Provence, bij een club die uitkomt in de hoogste Franse afdeling.

,,Ik wil het beste van mezelf laten zien in mijn zoektocht naar een nieuwe bron van plezier'', zei Manaudou dinsdag in Franse media. Zijn zwemcarrière staat voorlopig even op een laag pitje. ,,Maar ik ga geen overhaaste beslissingen nemen.''