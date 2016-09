Mercedes heeft titel voor het grijpen

ANP Mercedes heeft titel voor het grijpen

SEPANG - De Duitse renstal Mercedes kan zondag voor de derde keer op rij de constructeurstitel veroveren in de Formule 1. Red Bull en Ferrari staan inmiddels op zo'n grote puntenachterstand, dat de coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg in de komende Grand Prix van Maleisië de titel al veilig kunnen stellen. Na de race in Sepang zijn er nog vijf grands prix.

Door ANP - 28-9-2016, 12:58 (Update 28-9-2016, 12:58)

Mercedes heeft op één na alle races van dit jaar gewonnen. Lewis Hamilton won er zes, teamgenoot én kampioenschapsleider Nico Rosberg staat op acht overwinningen. Max Verstappen is de enige andere coureur die een GP-zege op zijn naam heeft staan.

Teambaas Toto Wolff wil niet te vroeg juichen, want ook al is Mercedes dit jaar dominant, de race in Maleisië is geen zekerheidje. Vorig jaar troefde Sebastian Vettel in zijn Ferrari de Mercedessen af en voor zondag is er vrees voor de steeds sneller wordende Red Bulls van Daniel Ricciardo en Verstappen. ,,We zijn in vorm, maar kunnen niet achteroverleunen. Vorig jaar presteerden we hier ondermaats'', aldus Wolff.