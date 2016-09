Kerber buigt voor Kvitova

WUHAN - Angelique Kerber is woensdag in de derde ronde van het WTA-tennistoernooi in de Chinese stad Wuhan uitgeschakeld. De Duitse nummer één van de wereld moest na een uitputtingsslag van 3 uur en 20 minuten buigen voor de Tsjechische Petra Kvitova, nummer zestien op de wereldranglijst. Kerber pakte de eerste set nog in een tiebreak maar gaf de partij na nog twee spannende sets uit handen: 6-7 (10) 7-5 6-4.

Door ANP - 28-9-2016, 16:56 (Update 28-9-2016, 16:56)

Het sterk bezette toernooi in Wuhan is het eerste dat Kerber speelt sinds ze na haar zege op de US Open de koppositie op de wereldranglijst had overgenomen van Serena Williams. De Amerikaanse doet wegens een blessure niet mee in China.

Kvitova, winnares van het brons op de Olympische Spelen, ontmoet in de kwartfinale de Britse Johanna Konta.