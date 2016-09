Van Avermaet aan start Ronde van Lombardije

ANP Van Avermaet aan start Ronde van Lombardije

COMO - Olympisch kampioen Greg Van Avermaet staat zaterdag toch aan de start van de Ronde van Lombardije. De Belgische coureur van BMC neemt de plaats in van Dylan Teuns, bevestigde het team donderdag.

Door ANP - 29-9-2016, 10:10 (Update 29-9-2016, 10:10)

BMC wordt in de Italiaanse WorldTour-klassieker aangevoerd door Philippe Gilbert. De Belgisch kampioen won de 'koers van de vallende bladeren' al twee keer, in 2009 en 2010. Het is het laatste seizoen voor Gilbert bij BMC. Volgend jaar rijdt hij voor Etixx-QuickStep.

De rest van de selectie bestaat uit Ben Hermans, de Italianen Damiano Caruso en Alessandro De Marchi, de Colombiaan Darwin Atapuma, de Fransman Amal Moniard en de Spanjaard Samuel Sánchez.