Bult voegt zich weer bij handballers

ANP Bult voegt zich weer bij handballers

OOSTERBEEK - Mark Bult keert terug in de selectie van het Nederlands handbalteam. De opbouwspeler van VfL Gummersbach is de meest opvallende naam op de lijst met 28 spelers die opgeroepen zijn voor de EK-kwalificatieduels met Denemarken en Hongarije. De laatste keer dat Bult voor het nationale mannenteam uitkwam, was in 2012. Hij speelde tot nu toe 85 interlands en maakte 293 doelpunten.

Door ANP - 29-9-2016, 15:56 (Update 29-9-2016, 15:56)

De eerste EK-kwalificatiewedstrijd speelt Oranje op 3 november tegen olympisch kampioen Denemarken in Kopenhagen. Drie dagen later speelt de ploeg van bondscoach Joop Fiege de eerste thuiswedstrijd tegen Hongarije.