Druk WK voor Van Emden

ANP Druk WK voor Van Emden

AMSTERDAM - Jos van Emden zal bij de WK wielrennen in Qatar drie keer in actie komen. De Schiedammer was al geselecteerd door bondscoach Johan Lammerts voor de individuele tijdrit en de wegwedstrijd. Zoals verwacht maakt hij ook deel uit van het zestal waarmee LottoNL-Jumbo op de openingsdag van de wereldtitelstrijd aan de ploegentijdrit voor merkenteams deelneemt.

Door ANP - 29-9-2016, 16:22 (Update 29-9-2016, 16:22)

Van Emden is een van de dragende krachten in de ploeg, die verder bestaat uit Wilco Kelderman, Tom Leezer, Timo Roosen, de Belg Victor Campenaerts en de Sloveen Primoz Roglic. De ploegentijdrit in Doha is op 9 oktober.