ANP Jeptoo als favoriete naar marathon Amsterdam

AMSTERDAM - Priscah Jeptoo staat op zondag 16 oktober als favoriete aan de start bij de Amsterdam Marathon. De Keniaanse langeafstandsloopster won in haar loopbaan al marathons in Londen, Parijs en New York en was bij de Spelen van Londen 2012 goed voor zilver. De organisatie meldde donderdag daarnaast de komst van Meselech Melkamu. De Ethiopische atlete liep net als Jeptoo al eens onder het parcoursrecord van Amsterdam dat staat op 2.21.09.

Door ANP - 29-9-2016, 17:58 (Update 29-9-2016, 17:58)

Jeptoo kampte lang met de naweeën van een beenbreuk, die ze opliep bij de marathon van Londen in 2014. Ze kwam niet meer in de buurt van haar persoonlijk record: 2.20.14. ,,Ik heb hard getraind en ik ben weer helemaal in orde'', liet ze via de organisatie weten. ,,Ik heb zin om in Amsterdam te lopen en ben tevreden met een tijd rond de 2.22.'' Melkamu maakte vooral furore op de cross waar ze vijf bronzen medailles verzamelde op WK's. In 2012 debuteerde ze op de marathon en liep ze 2.21.01, een tijd die nog steeds haar persoonlijke record is.