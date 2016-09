Kramer sluit schaatsstaking niet uit

HEERENVEEN - In het oplopende conflict met de schaatsbond KNSB om onder meer een andere verdeling van de financiële middelen, sluit boegbeeld Sven Kramer harde acties niet uit. ,,Ik kan me heel goed indenken dat er binnenkort een motie van wantrouwen ingediend gaat worden. Ja, ook over een staking wordt serieus gesproken. Iedereen denkt wel dat het zal meevallen, maar dat zullen we dan nog wel eens zien'', sprak de Friese grootmeester donderdag bij de NOS dreigende taal.

De KNSB heeft in de afgelopen twee jaar de begroting van 16,5 naar 12 miljoen euro moeten terugbrengen door sterk verminderde inkomsten. De schaatsbond leed over het afgelopen boekjaar een verlies van 2,7 miljoen euro. Om de begroting weer op orde te brengen is afscheid genomen van 30 procent van het personeelsbestand. De KNSB heeft echter ook flink moeten snijden in de budgetten voor de topschaatsers (premiepot), gewesten (talentontwikkeling) en teams (minder dienstverlening).