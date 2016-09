WADA verdedigt medische attesten

ANP WADA verdedigt medische attesten

MONTREAL - Het wereldantidopingbureau WADA heeft donderdag in de ophef die is ontstaan nadat medische gegevens van sporters zijn gehackt, het gebruik van attesten verdedigd. Door een Russische hackersgroep kwam op straat te liggen welke sporters de afgelopen jaren met toestemming medicijnen hebben gebruikt, die op de dopinglijst staan. Het gebruik valt onder het zogenoemde Therapeutic Use Exemptions, een programma dat het mogelijk maakt dat een sporter zich laat behandelen tegen bijvoorbeeld astma of een ontsteking.

Door ANP - 29-9-2016, 20:22 (Update 29-9-2016, 20:22)

Nadat in de openbaarheid kwam dat bijvoorbeeld turnster Simone Biles en wielrenner Bradley Wiggins met toestemming verboden middelen hadden gebruikt, ontstond een discussie over de wenselijkheid van de attesten. ,,Daarmee wordt de integriteit van een proces dat de rechten van sporters en hun medische adviseurs beschermt ten onrechte aangetast'', meldde professor David Gerrard, voorzitter van de TUE-expertgroep.