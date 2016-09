Eerste toernooizege Kvitova in 2016

WUHAN - Tennisster Petra Kvitova heeft zaterdag het toernooi van Wuhan gewonnen. De Tsjechische voormalig Wimbledonkampioene, versloeg in de finale de hoger gerangschikte Slowaakse Dominika Cibulkova met overtuigende cijfers: 6-1 6-1. Voor Kvitova, ooit de nummer twee van de wereld, was het haar eerste toernooizege van dit jaar. Daarvoor had ze onder meer de Duitse nummer één van de wereld Angelique Kerber uitgeschakeld.

Door ANP - 1-10-2016, 11:29 (Update 1-10-2016, 11:29)

Kvitova had het toernooi van Wuhan, waar haar goede vriendin en oud-collega Li Na woont, al eens gewonnen. Ze had er in China de bijnaam 'Wuhans dochter' aan te danken. Voor de winst op Cibulkova had de nummer 14 van de plaatsingslijst slechts 62 minuten nodig. De toernooizege doet haar klimmen naar plaats elf op de wereldranglijst. Kvitova was als nummer zestien begonnen in Wuhan, haar laagste ranking sinds mei 2011.