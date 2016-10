Atleet Licht houdt het voor gezien

BEEKBERGEN - Atleet Dennis Licht houdt zijn bestaan als topsporter voor gezien. De 32-jarige specialist op de middellangeafstand wordt vader en kiest mede daarom voor zijn maatschappelijke loopbaan. ,,Het was een prachtig avontuur, met ups en downs'', liet hij weten.

Door ANP - 1-10-2016, 16:11 (Update 1-10-2016, 16:11)

,,Ik ben geen atleet van medailleniveau en dan is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen", gaf Licht toe. Op 5 februari wil hij zijn laatste wedstrijd lopen, bij de Midwintermarathon in zijn geboortestad Apeldoorn.

Licht was in zijn loopbaan goed voor twaalf Nederlandse titels. Bij het WK vorig jaar in Peking strandde hij in de series van de 5000 meter, de afstand waarop hij drie keer het Nederlands kampioenschap veroverde.