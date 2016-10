Van der Mark tweede op Magny-Cours

ANP Van der Mark tweede op Magny-Cours

MAGNY-COURS - Michael van der Mark is zaterdag in het wereldkampioenschap Superbike als tweede geëindigd op het circuit van Magny-Cours. De Nederlandse motorcoureur moest in Frankrijk alleen de Brit Chaz Davies voor zich dulden. Tom Sykes, ook uit Groot-Brittannië, passeerde de finish als derde.

Door ANP - 1-10-2016, 17:21 (Update 1-10-2016, 17:21)

Van der Mark klom in het slot van de race op van de vijfde naar de tweede plek, maar Davies bleef buiten bereik.

In de WK-stand gaat de Brit Jonathan Rea met 406 punten aan de leiding. Sykes is tweede met 362 punten en Davies heeft er nu 320. Met 223 punten is Van der Mark de nummer vier in de tussenstand.

De 23-jarige Van der Mark maakte na het behalen van de wereldtitel in de Supersport in 2014 de overstap naar de zware Superbikes.