ANP Tennisster Hogenkamp naar finale

CLERMONT-FERRAND - Tennisster Richel Hogenkamp is zaterdag doorgedrongen tot de finale van het ITF-toernooi in de Franse stad Clermont-Ferrand. De 24-jarige Doetinchemse verraste in de halve finale de als eerste geplaatste Océane Dodin: 6-1 6-4. De negentienjarige Française won twee weken geleden nog het WTA-toernooi van Québec

Door ANP - 1-10-2016, 18:55 (Update 1-10-2016, 18:55)

Hogenkamp stuit zondag in de finale op Jasmine Paolini. De Italiaanse was in haar halve eindstrijd te sterk voor Diana Marcinkevica uit Letland: 6-2 6-2.