ANP Neptunus dicht bij titelprolongatie

AMSTERDAM - De honkballers van Neptunus zijn nog één zege verwijderd van titelprolongatie. De Rotterdamse ploeg won zaterdag in de Holland Series met 4-3 van L&D Amsterdam Pirates. Daarmee kwam de stand in de best-of-seven-finale op 3-1. Zondag is, opnieuw in Amsterdam, het vijfde duel.

Door ANP - 1-10-2016, 19:23 (Update 1-10-2016, 19:23)

Neptunus leidde na de tweede inning al met 4-0. Daarna kwam de ploeg van de scheidende hoofdcoach Evert-Jan 't Hoen echter niet meer tot scoren. Amsterdam kwam via opeenvolgende punten in de vierde, vijfde en zesde inning nog dichtbij, maar de gelijkmaker bleef uit.