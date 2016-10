Gesink tevreden met mooie uitslag

ANP Gesink tevreden met mooie uitslag

BERGAMO - Robert Gesink reageerde zaterdag voldaan na zijn zevende plaats in de Ronde van Lombardije, de laatste klassieker van het wielerseizoen. Voor de coureur van LottoNL-Jumbo was het zijn laatste wedstrijd van het jaar. ,,Na de ellende aan het begin van het jaar heb ik het goed af kunnen sluiten met een goede Vuelta en een mooie uitslag in Lombardije. Nu even ontspannen en dan plannen maken voor 2017'', liet hij weten.

Door ANP - 1-10-2016, 22:53 (Update 1-10-2016, 22:53)

Volgens Gesink was de zevende plek voor hem het hoogst haalbare gezien het koersverloop. ,,Het was een pittige dag, maar ik voelde me goed. De koers was erg lang en het viel weinig stil'', anayseerde Gesink, die met nog 60 kilometer te rijden voor de aanval koos.

,,Ik besloot vroeg te gaan omdat ik mij goed voelde, maar ook zeker met het oog op de zware klimmen die nog zouden komen. Het was een goede beslissing en al vrij snel kwamen de topfavorieten aansluiten. Vanaf dat moment was het vooral volgen. Op het laatste klimmetje in Bergamo ben ik vol gegaan en daarna kon ik nog mooi naar de zevende plek sprinten. Ik ben tevreden.''

De Colombiaan Esteban Chaves won in Bergamo.