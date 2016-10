Hamilton wil nog sneller in Maleisië

SEPANG - Met de Brit Lewis Hamilton vanaf poleposition begint zondag om 9.00 uur (Nederlandse tijd) de Grote Prijs van Maleisië, de 16e race uit een serie van 21 om de wereldtitel. De titelverdediger was zaterdag in de kwalificaties veruit de snelste, met teamgenoot Nico Rosberg en Max Verstappen achter zich.

Door ANP - 2-10-2016, 2:28 (Update 2-10-2016, 2:28)

Hamilton was bijna de snelste ooit op het circuit van Sepang. Alleen de Spanjaard Fernando Alonso was in 2005 in het tijdperk van de V10-motoren sneller geweest. ,,En het kan nog sneller'', blufte de Brit, die acht punten achterstand heeft op Rosberg. De Duitser won de afgelopen drie grands prix en was op het oog niet onder de indruk van Hamiltons machtsvertoon. ,,Vanaf startpositie twee is ook alles mogelijk. Dat is dit jaar wel gebleken.''

Verstappen kijkt uit naar een nieuwe confrontatie met de twee Mercedes-coureurs. ,,Het gaat het hele weekend al lekker, we zitten er kort achter'', klonk het zaterdag hoopvol uit de mond van de Nederlander van Red Bull.