Champagne met zweet op het podium

ANP Champagne met zweet op het podium

SEPANG - De uitgeputte Daniel Ricciardo hield zondag na zijn triomf in de Grand Prix van Maleisië zijn belofte gestand. De Australiër dronk de champagne op het podium uit zijn bezwete raceschoen. Daarna 'regende' het zogeheten shoeys, want ook teambaas Christian Horner van het winnende Red Bull en de coureurs Max Verstappen (tweede) en Nico Rosberg (derde) namen een teug uit de schoen van Ricciardo. De Limburger deed dat overigens met lichte tegenzin.

Door ANP - 2-10-2016, 11:59 (Update 2-10-2016, 11:59)

Ricciardo heeft de shoey tot ritueel verheven. Hij dronk na zijn podiumplaatsen in België en Italië ook al champagne uit zijn raceschoen en kondigde aan het bij een overwinning opnieuw te doen. ,,Het is heerlijk zolang de champagne maar goed koud is. Pas dan houdt de smaak de zweetgeur tegen.''

Verstappen wees de schoen aanvankelijk af, maar nam toen toch maar een slok ,,Word ik een beetje wakker van. Ik was behoorlijk kapot van het duel met Ricciardo'', zei de Nederlander.