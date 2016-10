Verstappen vocht voor overwining

SEPANG - Max Verstappen reed zondag in een snikheet Maleisië voor de derde keer dit seizoen naar de tweede plaats in een Formule 1-race. De negentienjarige Limburger juichte er niet om. ,,Ik denk dat ik tevreden kan zijn met deze tweede plek. Ik heb de hele race voor de overwinning gevochten'', liet de coureur van Red Bull weten na afloop van de race.

Door ANP - 2-10-2016, 12:17 (Update 2-10-2016, 12:17)

Verstappen startte vanaf plek drie, maar verloor wel enkele posities door een crash van Sebastian Vettel, die met zijn Ferrari de Mercedes van Nico Rosberg ramde. ,,Mijn start was deze keer goed en ik kon die crash ontwijken. Ik heb daarna heel goed gereden, de snelheid was prima. Ik ben tot het uiterste gegaan in mijn gevecht met Ricciardo, we gaven allebei alles. Voor het team was het resultaat top'', aldus Verstappen, die achter zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo finishte.