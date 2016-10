Hamilton eist opheldering van Mercedes

SEPANG - Lewis Hamilton zag zondag zijn vijftigste grandprixzege in de Formule 1 letterlijk in rook opgaan. De Brit reed in de Grand Prix van Maleisië met ruime voorsprong aan de leiding, toen de motor van zijn Mercedes ontplofte. ,,Hoe kan dit? Dit voelt niet goed. Het was een gloednieuwe motor. Ik zou graag een antwoord krijgen van Mercedes'', reageerde hij boos tegen de BBC.

Door de uitvalbeurt van Hamilton liep zijn achterstand in het kampioenschap op naar 23 punten met zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg. Hamilton wilde de titelstrijd nog niet opgeven. ,,Ik weet dat ik het in me heb en mijn monteurs zullen er alles aan doen mij een goede auto te geven, maar wie weet wat er nog gebeurt met de motor? Er zijn acht auto's bij Mercedes en alleen mijn motoren zijn dit jaar kapotgegaan. Dat is niet te geloven, er klopt iets niet'', aldus de Britse drievoudig wereldkampioen.