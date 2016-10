Haase onderuit in finale in Rome

ROME - Robin Haase heeft het zondag in de finale van het challengertoernooi in Rome niet gered. De Haagse tennisser verloor in twee sets van Jan Satral uit Tsjechië: 6-3 6-2. Haase, de nummer 65 van de wereldranglijst, was als eerste geplaatst bij het graveltoernooi in Italië.

Door ANP - 2-10-2016, 17:15 (Update 2-10-2016, 17:15)

De 26-jarige Satral had aan één break genoeg voor de winst in de eerste set. De nummer 169 van het mondiale klassement werkte drie breakpoints van Haase weg. In de tweede set liet de Nederlander vier breakpoints onbenut. Satral sloeg wel twee keer toe op de service van Haase, 6-2. De partij duurde vijf kwartier.

Haase (29) had negen wedstrijden op rij gewonnen. Hij schreef vorige week het challengertoernooi in het Roemeense Sibiu op zijn naam.