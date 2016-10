Mercedes: grondige motorinspecties Hamilton

SEPANG - Mercedes onderwerpt de twee overgebleven motoren van Lewis Hamilton aan grondige inspecties. De Duitse renstal wil ten koste van alles nieuwe motorpech van de regerend wereldkampioen in de Formule 1 vermijden. Dat zei teambaas Toto Wolff van het raceteam na de Grand Pix van Maleisië.

Door ANP - 3-10-2016, 10:03 (Update 3-10-2016, 10:03)

Hamilton zag zondag zijn vijftigste grandprixzege in de Formule 1 letterlijk in rook opgaan. De Brit reed op het circuit van Sepang met ruime voorsprong aan de leiding, toen de motor van zijn Mercedes ontplofte. ,,Hoe kan dit? Het was een gloednieuwe motor, hier klopt iets niet'', zei de gefrustreerde Hamilton.

Wolff kondigde aan dat Mercedes op zoek gaat naar de oorzaak. Het was al de derde keer dit seizoen dat Hamilton werd getroffen door motorisch leed, maar volgens Wolff is er geen verband. ,,Lewis heeft nu nog twee motoren over voor de resterende vijf races. Daar mag absoluut niets mee fout gaan, dus die zullen we iedere keer minutieus controleren.''