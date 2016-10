Van Dijk en Blaak ook in ploegentijdrit op WK

DOHA - Ellen van Dijk en Chantal Blaak komen op het WK wielrennen in Qatar ook uit op de ploegentijdrit. De rensters zijn na een driedaagse selectietraining opgenomen in het zeskoppige team van hun ploeg Boels-Dolmans. Karol-Ann Canuel, Lizzie Denigan (voorheen Armitstead), Christine Majerus en Evie Stevens maken de selectie compleet.

Door ANP - 3-10-2016, 16:43 (Update 3-10-2016, 16:43)

Boels-Dolmans won vorig jaar het zilver op de ploegentijdrit van het WK in Richmond. De Duitse ploeg Velocio-SRAM was toen 6 seconden sneller en pakte daar het goud voor de vierde keer op rij.

De Nederlandse ploeg gaat in Qatar voor de hoogste eer en is zeker een van de kandidaten voor het goud na eerder overwinningen op de ploegentijdrit in andere belangrijke wedstrijden dit jaar. ,,We zijn een van de favorieten of misschien wel dé favoriet maar het gaat zeker niet makkelijk worden'', blikte Van Dijk maandag vooruit. De ploegentijdrit voor vrouwen is op zondag 9 oktober.

Van Dijk en Blaak rijden op het WK voor Nederland ook in de wegwedstrijd. Als specialiste is Van Dijk bovendien titelkandidate op de individuele tijdrit in het oliestaatje.