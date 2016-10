Bouwmeester in race voor belangrijke zeilprijs

BARCELONA - De internationale zeilfederatie ISAF heeft Marit Bouwmeester genomineerd voor de titel 'beste zeilster van het jaar'. De 'World Sailor of the Year Award' is een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een zeiler en een zeilster die buitengewone prestaties hebben geleverd. Bouwmeester maakt onder meer kans op de prijs vanwege haar gouden medaille in de Laser Radial op de Spelen in Rio.

Door ANP - 3-10-2016, 18:01 (Update 3-10-2016, 18:01)

De tweevoudig wereldkampioene neemt het op tegen de Argentijnse Cecilia Carranza Saroli, de Française Charline Picon en de zeilduo's Martine Grael en Kahena Kunze uit Brazilië en de Britse Hannah Mills en Saskia Clark.

De prijzen worden 8 november in Barcelona uitgereikt.