Roland Garros krijgt ook een dak

ANP Roland Garros krijgt ook een dak

PARIJS - Het centercourt van Roland Garros krijgt na lang getouwtrek dan toch een dak. De Franse Raad van State gaf maandag toestemming voor een grote renovatie van het tenniscomplex in Parijs. De verwachting is dat het centercourt, beter bekend als Court Philippe Chatrier, in 2020 een dak heeft. Daarnaast komt er een volledig nieuw stadion waar 5000 mensen kunnen zitten.

Door ANP - 3-10-2016, 19:45 (Update 3-10-2016, 19:45)

Al jarenlang werd er gesproken over modernisering van het Court Philippe Chatrier. De plannen kwamen door bureaucratie en verzet van omwonenden en milieuactivisten maar niet van de grond. Tot grote frustratie van toernooidirecteur Guy Forget, die dit jaar voor het eerst in zestien jaar wedstrijden moest schrappen vanwege aanhoudende regen.

De grootste stadions op de Australian Open, Wimbledon en US Open beschikken allemaal wel over een schuifdak. Het Arthur Ashe-stadion in New York kreeg er dit jaar een.