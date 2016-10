Brouwer en Meeuwsen samen tot Tokio 2020

ANP Brouwer en Meeuwsen samen tot Tokio 2020

HILVERSUM - De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn van plan om zeker tot en met de Olympische Spelen in Tokio in 2020 samen een team te vormen. ,,We hebben de intentie uitgesproken om tot Tokio met elkaar door te gaan'', zei Brouwer maandagavond op Ziggo Sport.

Door ANP - 3-10-2016, 20:30 (Update 3-10-2016, 20:30)

Brouwer en Meeuwsen behaalden op de afgelopen Spelen in Rio de Janeiro het brons. Over de toekomst van het succesvolle duo werd gespeculeerd omdat de andere Nederlandse topper Christiaan Varenhorst op zoek moet naar een nieuwe teamgenoot, aangezien Reinder Nummerdor zijn afscheid heeft aangekondigd.