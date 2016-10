WK wielrennen ingekort bij extreme hitte

ANP WK wielrennen ingekort bij extreme hitte

DOHA - De wegrace van de mannen bij de WK wielrennen in Qatar wordt ruim 100 kilometer ingekort als het op zondag 16 oktober te heet is Qatar. De profs rijden dan geen 257,5 kilometer over de woestijnwegen, maar slechts 150 kilometer. Dat staat in het hittereglement van de internationale wielrenunie UCI voor de WK.

Door ANP - 4-10-2016, 9:21 (Update 4-10-2016, 9:21)

De bond heeft een team van medische experts ingesteld, dat zich vanaf begin oktober al dagelijks verdiept in de extreme weersomstandigheden in en rond de Qatarese hoofdstad Doha. De temperatuur kan oplopen naar 40 graden Celsius. Het team komt straks voor aanvang van elke wegrace bij elkaar om eventuele hittemaatregelen te nemen.

Het inkorten van de wedstrijd bij de mannen is de meest opvallende maatregel. Voor de races van de andere categorieën (vrouwen, junioren en beloften) geldt bij extreme hitte dat er minder ronden worden gereden. Verder zorgt de organisatie voor liters extra water en ijs tijdens de koersen.