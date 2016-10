Kans op titel voor bokser Harutjunjan

AMSTERDAM - Profbokser Rafik Harutjunjan krijgt een nieuwe kans om een titel te veroveren bij de World Boxing Council, een van de grootste bonden in het boksen. De geboren Armeniër, die opgroeide in Vught, is aangewezen voor een intercontinentaal titelgevecht tegen de Spanjaard Felix Lora. Dat gevecht vindt op 17 oktober plaats tijdens de Ben Bril Memorial in het Amsterdamse Carré.

Door ANP - 5-10-2016, 14:08 (Update 5-10-2016, 14:08)

Het is de eerste uitdaging voor Harutjunjan om revanche te nemen voor zijn verloren partij tegen de Filipijn Sonny Katiandagho in juli van dit jaar in China. De WBC heeft gemeld dat wanneer Katiandagho zijn titel in het weltergewicht niet binnen afzienbare tijd verdedigt, de winnaar van de partij tussen Harutjunjan en Lora automatisch tot regerend kampioen wordt uitgeroepen. Het is de eerste keer dat een gevecht onder de vleugels van de WBC in Nederland wordt gehouden.