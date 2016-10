Kerber ook in Peking vroeg onderuit

ANP Kerber ook in Peking vroeg onderuit

PEKING - Tennisster Angelique Kerber heeft zich donderdag in Peking laten verrassen. De nummer één van de wereld moest in de derde ronde van het Chinese WTA-toernooi buigen voor Elina Svitolina uit Oekraïne: 6-3 7-5. Kerber had eerder in het toernooi wel afgerekend met twee Tsjechische speelsters, Katerina Siniakova en Barbora Strycova.

Door ANP - 6-10-2016, 10:02 (Update 6-10-2016, 10:02)

De 28-jarige Duitse schreef afgelopen maand de US Open op haar naam en onttroonde tevens Serena Williams als nummer één van de wereldranglijst. Tijdens haar eerste toernooi als aanvoerster van de mondiale ranking, vorige week in Wuhan, sneuvelde Kerber ook al in de derde ronde. Toen moest ze buigen voor Petra Kvitova uit Tsjechië.