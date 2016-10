Verdacht gokgedrag bij partij Wimbledon

LONDEN - Op Wimbledon is dit jaar mogelijk gerommeld met een tennispartij. De integriteitsunit TIU doet onderzoek naar een wedstrijd op het 'heilige' gras in Londen waarbij sprake was van verdachte gokpatronen. Hoewel dat nog geen bewijs is van fraude of matchfixing, onderzoekt de Tennis Integrity Unit wel of een van de betrokken tennissers zich heeft laten omkopen.

Door ANP - 6-10-2016, 14:40 (Update 6-10-2016, 14:40)

De TIU heeft niet bekendgemaakt om welke partij het gaat. Dat deed de 'tenniswaakhond' eerder wel na de US Open. Daar werden verdachte gokpatronen opgemerkt tijdens de partij in de eerste ronde tussen Timea Bacsinszky uit Zwitserland en de Russische Vitalia Diatsjenko. Bacsinszky won dat duel simpel met 6-1 6-1.

Tussen juli en september van dit jaar heeft de TIU in totaal 96 meldingen gekregen van 'verdachte' partijen, voornamelijk bij de mannen in challengers (31) en futuretoernooien (54). De teller staat in totaal dit jaar op 217 meldingen, 2015 eindigde met 246 partijen waarnaar onderzoek werd gedaan.