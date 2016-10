Bennett wint Parijs-Bourges opnieuw

ANP Bennett wint Parijs-Bourges opnieuw

BOURGES - Wielrenner Sam Bennett heeft donderdag de 66e editie van de Franse eendagskoers Parijs-Bourges gewonnen. Na 193,7 kilometer was de 25-jarige Ier de snelste in de eindsprint. Hij liet de Rus Alexander Porsev en de Fransman Rudy Barbier achter zich. Martijn Tusveld was op de zeventiende plek de eerste Nederlander.

Door ANP - 6-10-2016, 18:24 (Update 6-10-2016, 18:24)

Bennett zegevierde vorig jaar ook al in Bourges. Hij won eerder dit jaar de openingsetappe van het Critérium International en de tweede rit in de Ronde van Toscane.