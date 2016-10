'Brits antidopingbureau onderzoekt Wiggins'

LONDEN - Volgens de Engelse krant Daily Mail is het Britse antidopingbureau UKAD een onderzoek gestart naar mogelijke schending van de regels door wielrenner Bradley Wiggins. De krant meldde vrijdag dat de Tourwinnaar van 2012 een jaar eerder in de rittenkoers Critérium du Dauphiné een pakketje met medicijnen had laten bezorgen.

Door ANP - 7-10-2016, 17:22 (Update 7-10-2016, 17:22)

Dat het UKAD daarop naar buiten kwam met de melding dat er een onderzoek was gestart naar ,,beschuldigingen van wangedrag in de wielersport'' deed de Daily Mail concluderen dat het Wiggins en zijn ploeg Team Sky betreft. Het antidopingbureau noemt ,,om de integriteit van het onderzoek te beschermen'' geen namen.

Wiggins was al in opspraak omdat hackers gegevens hadden bovengehaald waaruit blijkt dat de Britse renner met toestemming via een medisch attest verboden medicijnen had gebruikt. De renner en Team Sky houden vol dat alles volgens de regels is verlopen.