ANP Muguruza vervangt Pliskova in Linz

LINZ - De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Linz. De verliezend finaliste van de US Open is na een zware periode toe aan rust. Pliskova (24) heeft zich ook afgemeld voor het toernooi in Moskou, later deze maand. De Tsjechische is al zeker van deelname aan de seizoensfinale in Singapore met de acht beste tennissters van dit jaar.

Door ANP - 8-10-2016, 11:04 (Update 8-10-2016, 11:04)

De organisatie van het evenement in Linz vond al snel een nieuwe publiekstrekker. Garbiñe Muguruza, de Spaanse nummer vier van de wereldranglijst, hoopt in Oostenrijk een einde te maken aan een reeks tegenvallende prestaties. De winnares van Roland Garros strandde op de US Open al in de tweede ronde en werd daarna ook in Tokio en Wuhan snel uitgeschakeld. Muguruza moet zich nog plaatsen voor de WTA-finale in Singapore.

Kiki Bertens maakt in Linz haar rentree op de WTA Tour, nadat ze een paar weken rust had genomen vanwege oververmoeidheid. Hoewel de Westlandse sinds haar vroege aftocht op de US Open geen toernooi meer heeft gespeeld, staat ze nog altijd op de 23e plaats van de mondiale ranglijst.