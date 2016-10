Konta eerste finaliste in Peking

PEKING - De Britse tennisster Johanna Konta heeft zaterdag de finale bereikt van het WTA-toernooi in Peking. Op het hardcourt in de Chinese hoofdstad rekende de als elfde geplaatste Konta in de halve finale af met de hoger aangeslagen Amerikaanse Madison Keys: 7-6 (1) 4-6 6-4. De partij duurde ruim 2,5 uur.

Door ANP - 8-10-2016, 11:28 (Update 8-10-2016, 11:28)

Konta staat zondag in de finale tegenover de winnares van de partij tussen Agnieszka Radwanska, de Poolse nummer drie van de plaatsingslijst, en Elina Svitolina. De Oekraiënse verraste eerder in het toernooi met Angelique Kerber de aanvoerster van de wereldranglijst.

De 25-jarige Britse heeft één WTA-titel op zak, eerder dit jaar behaald in Stanford. Dankzij haar prestaties in Peking maakt Konta komende week haar debuut in de top tien van de mondiale ranglijst.